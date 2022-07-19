Ракетный удар РФ по центру Краматорска: погиб один человек, еще десять пострадали 19 июля, 15:59 В результате удара РФ по центру Краматорска загорелась пятиэтажка (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В результате ракетного удара РФ по центру Краматорска днем во вторник, 19 июля, погиб один человек.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Россияне ударили по центральной части города. По предварительной информации — авиационными ракетами. Пока известно по меньшей мере об одном погибшем гражданском», — уточнил он.

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По данным спасателей, в пятиэтажном жилом доме в результате обстрела начался пожар на третьем и четвертом этажах. Возгорание удалось ликвидировать.

В результате удара РФ пострадали десять человек, пять из них госпитализированы.

Утром во вторник, 19 июля, войска РФ нанесли ракетные удары по заводам Краматорска Донецкой области.

Днем оккупанты обстреляли город второй раз.

После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.

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