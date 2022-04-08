После вражеской атаки. Станцию Краматорск закрыли для приема поездов — Укрзализныця 8 апреля, 12:52 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты атаковали станцию Краматорск (Фото:ГСЧС)

Станция Краматорск закрыта для приема поездов из-за ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами.

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Об этом сообщает Укрзализныця.

В Укрзализныце заявили, что из Славянска сегодня отправится эвакорейсом поезд 45 в Ужгород, ожидаются отправки рейсов 274, 276, 278 и 92 во Львов, Черновцы, Тернополь и Одессу соответственно.

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«Точное время отправки пока не сообщаем, поезда будут отправляться по мере наполнения», — сказано в сообщении.



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В пятницу, 8 апреля, российские оккупанты обстреляли кассетными бомбами из Искандеров железнодорожный вокзал Краматорска. Сообщалось о попадании двух ракет. В результате 30 человек погибли, более 100 получили ранения.

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