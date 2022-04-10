Удар оккупантов по Краматорску: количество погибших возросло до 57 — глава ОВА

10 апреля, 22:54
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В результате ракетного удара российских военных по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли по меньшей мере 57 человек (Фото:Ministry of Defence Ukraine/via REUTERS)

В результате ракетного удара российских военных по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли по меньшей мере 57 человек (Фото:Ministry of Defence Ukraine/via REUTERS)

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Число погибших в результате ракетного удара оккупантов РФ по железнодорожному вокзалу в Краматорске возросло до 57 человек, среди них пятеро детей. Ранения получили 114 человек.

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Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Увеличилось число жертв удара по железнодорожному вокзалу Краматорска — еще 5 человек погибли и еще 5 обратились за помощью с ранениями», — говорится в его Telegram.

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Также Кириленко сообщил, что в воскресенье, 10 апреля, в результате российских обстрелов погибли еще два человека в Донецкой области — в Угледаре и Ивановке. Четверо получили ранения: двое в Ивановке, один в Славянске и один в Покровске.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационных поездов. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные боеприпасы, ударив Точкой-У. Мир осудил атаку россиян в Краматорске — в Пентагоне и ЕС заявили, что атаку совершила именно РФ. Среди погибших есть дети.

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар России по Краматорску будет одним из обвинений на трибунале по расследованию военных преступлений страны-агрессора.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Краматорск Вокзал Война России против Украины

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