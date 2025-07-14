В Краматорске из-под стражи сбежали четверо российских пленных — СМИ

14 июля, 16:22
В Краматорске из-под стражи сбежали четверо пленных оккупантов (Фото: РБК-Украина)

В Краматорске Донецкой области четверо военнопленных российских оккупационных сил сбежали во время сопровождения. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники.

По их словам, розыск беглецов ведет Краматорское районное управление полиции. Вероятно, оккупанты скрываются в частном секторе на окраинах города.

Также не исключено, что российские военные пытаются завладеть транспортом, чтобы убежать дальше.

Инфографика: РБК-Украина

В случае, если беглецов обнаружат гражданские, они должны обращаться в дежурную часть Краматорского районного управления полиции по номеру +38 (050) 988 05 93, пишет РБК-Украина.

Поделиться:

