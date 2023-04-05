Детей выносили на руках. Вблизи Краматорска прорвало дамбу, в полиции показали, как проводили спасательную операцию — видео

5 апреля, 14:09
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Вблизи Краматорска прорвало дамбу (Фото:www.facebook.com/UA.National.Police?locale=ru_RU)

Вблизи Краматорска прорвало дамбу (Фото:www.facebook.com/UA.National.Police?locale=ru_RU)

Вблизи Краматорска прорвало дамбу, правоохранители провели спасательную операцию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

В ведомстве рассказали, что из-за прорыва дамбы возле Краматорска было затоплено около 260 домов, а уровень воды достигал 1,5 метра.

Видео дня

Полицейским пришлось использовать лодку для эвакуации людей, а детей выносить на руках.

В Краматорске Донецкой области из-за частичного разрушения шлюза подтоплено около 260 домов на 30 улицах.

Спасатели, коммунальные службы и профильные департаменты строят бетонные заграждения, расчищают русло реки и расселяют людей из поврежденных домов во временное жилье.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Краматорск МВД Украины

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