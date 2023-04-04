В Краматорске из-за разрушения шлюза подтоплены сотни домов

4 апреля, 18:12
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Подтопление домов в Краматорске, апрель 2023 года (Фото:Павло Кириленко / Facebook)

Подтопление домов в Краматорске, апрель 2023 года (Фото:Павло Кириленко / Facebook)

В Краматорске Донецкой области из-за частичного разрушения шлюза подтоплено около 260 домов на 30 улицах. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

«На одном из прудов [в МВД уточнили, что речь о пруде в селе Городещино] частично разрушен водосбросный шлюз, происходит неконтролируемый сброс воды. Вода прибывает», — написал он.

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Спасатели, коммунальные службы и профильные департаменты строят бетонные заграждения, расчищают русло реки и расселяют людей из пострадавших домов во временное жилье.

В МВД добавили, что трех человек спасли, еще 12 — эвакуировали.

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Городской голова Краматорска Александр Гончаренко написал в Facebook, что в городе создали штаб ТЭБ и ЧС, первостепенная задача — уменьшить поток воды на подступах.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Краматорск Донецкая область Подтопление Павел Кириленко

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