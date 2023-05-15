РФ ударила ракетами по Краматорску, Черниговскую область атаковала Градами, еще в двух областях есть погибшие 15 мая, 10:58 Войска РФ продолжают обстреливать Донецкую область (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

За минувшие сутки войска РФ атаковали населенные пункты в Херсонской, Харьковской, Донецкой и Черниговской областях.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram, российские оккупанты обстреляли регион 86 раз, выпустив 381 снаряд из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации.

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Херсон подвергался вражеским атакам четыре раза.

В результате обстрелов в регионе шесть человек погибли, еще трое получили ранения.

В Харьковской области оккупанты обстреливали из артиллерии, минометов и авиации населенные пункты Купянского и Чугуевского районов.

В результате артиллерийского обстрела села Старица погибли двое гражданских.

В селе Подолы Купянского района повреждены два частных дома, произошел пожар.

В Донецкой области войска РФ дважды запустили ракеты по Краматорску.

По словам главы ОВА Павла Кириленко, разрушен жилой дом. Обошлось без жертв, так как жители эвакуировались.

На донецком направлении три человека были ранены в Курахово — в городе повреждены семь многоэтажек.

В Константиновке ранения получили два человека, повреждены десять частных домов, семь многоэтажек и школа.

На Лисичанском направлении ранен один человек, в Северске разрушен дом.

Всего за сутки в регионе ранения получили семь местных жителей.

Российские оккупанты также атаковали приграничные районы Черниговской области. Рано утром 15 мая войска РФ обстреляли один из населенных пунктов из Градов.

В Оперативном командовании Север сообщили, что с 06:30 до 07:10 было зафиксировано 16 «прилетов» по населенному пункту Елино. О потерях среди местного населения информация уточняется. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, произошел пожар в частном доме.