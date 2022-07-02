Бойцы Кракена уничтожили штаб ВС РФ в Харьковской области — видео

2 июля, 15:08
Штаб оккупантов находился в одном из населенных пунктов Харьковской области (Фото:Коллаж НВ)

Штаб оккупантов находился в одном из населенных пунктов Харьковской области (Фото:Коллаж НВ)

Военнослужащие спецподразделения Кракен продолжают очищать Харьковскую область от российских захватчиков.

Соответствующее видео с уничтожением позиций ВС РФ было обнародовано на его странице в Facebook в субботу, 2 июля.

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На нем запечатлено сразу несколько операций Кракена. Среди результатов — уничтожение штаба российских войск в одном из захваченных ими населенных пунктов.

Видео дня

Кроме того, украинские защитники ликвидировали нескольких десятков военных и артиллерию противника.

https://www.youtube.com/watch?v=7QKvdCh3mdM&t=33s
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Украинские военные Война России против Украины

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