Бойцы Кракена уничтожили штаб ВС РФ в Харьковской области — видео 2 июля, 15:08 Штаб оккупантов находился в одном из населенных пунктов Харьковской области (Фото:Коллаж НВ)

Военнослужащие спецподразделения Кракен продолжают очищать Харьковскую область от российских захватчиков.

Соответствующее видео с уничтожением позиций ВС РФ было обнародовано на его странице в Facebook в субботу, 2 июля.

На нем запечатлено сразу несколько операций Кракена. Среди результатов — уничтожение штаба российских войск в одном из захваченных ими населенных пунктов.

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Кроме того, украинские защитники ликвидировали нескольких десятков военных и артиллерию противника.

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