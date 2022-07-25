Оккупанты готовятся вывезти краденое украинское зерно из порта Мариуполя, в городе заметили зерновозы — советник мэра

25 июля, 10:58
По Мариуполю ездят зерновозы с сырьем (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

По Мариуполю ездят зерновозы с сырьем (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Российские оккупанты возобновили электроснабжение в порту Мариуполя и готовятся вывозить краденое украинское зерно.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

Он также опубликовал видео с зерновозами, которые едут по Мариуполю в сторону порта.

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«Зерновозы въехали в город с Донецкого направления. Государственное мародерство россии по морю после небольшой паузы возобновлено», — добавил Андрющенко.

Видео дня

Страна-агрессор Россия умышленно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.

Россия также вывозит краденое украинское зерно с захваченных с 24 февраля территорий.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Зерно Война России против Украины

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