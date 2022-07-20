Разведка рассказала о маршруте судов РФ с краденным украинским зерном

20 июля, 16:34
Россия пытается продать краденное украинское зерно другим странам (Фото:Yoruk Isik/Reuters)

Россия пытается продать краденное украинское зерно другим странам (Фото:Yoruk Isik/Reuters)

Главное управление разведки Минобороны Украины установила маршруты российских судов с краденным украинским зерном.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, 13 июля российские сухогрузы Матрос Кошка и Матрос Пожинич с 54 тоннами украинского зерна планировали заход в порт Бейрута (Ливан). Оператор судов — российская компания Crane Marine Contractor LLC (Астрахань).

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По данным украинской разведки, ливанская власть запретила их разгрузку. В связи с этим суда были перенаправлены в Сирию, в порты Латакия и Тартус.

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«В дальнейшем с сирийской территории украинское зерно планируется доставлять грузовиками в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки», — резюмировали в ГУР.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

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Краденое украинское зерно и металлы оккупанты вывозят и продают в другие страны.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Зерно Украинская разведка Война России против Украины

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