15 сентября 2018, суббота

КПВВ на админгранице с Крымом возобновят работу после химических выбросов

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КПВВ начнут работу в 10.00
ГНСУ

КПВВ начнут работу в 10.00

На админгранице с Крымом сегодня, 15 сентября, контрольные пункты въезда-выезда Каланчак и Чаплинка возобновят свою работу. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админграницу пограничники Херсонского отряда начнут в 10.00.

Как сообщают в Госпогранслужбе, решение о временном прекращении работы этих контрольных пунктов въезда-выезда было принято для сохранения жизни и здоровья граждан, которые направлялись через КПВВ, и пограничников из-за опасной экологической ситуации на заводе Титан на территории ВОТ АР Крым.

"Государственная пограничная служба продолжит отслеживать ситуацию. В случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы жизни и здоровью мирного населения может снова быть принято отдельное решение о прекращении осуществления пропуска граждан через КПВВ", – говорится в сообщении.

Ранее российские СМИ сообщили, что на севере оккупированного Крыма произошел новый химический выброс.

Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыму появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержания кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

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