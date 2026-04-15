Ремонт моста через Тису. На границе Украины с Румынией продлят на месяц ограничение движения авто

15 апреля, 18:56
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По информации представителей Румынии, в связи с продолжением работ по реконструкции моста через реку Тиса, на КПП Солотвино— Сигету-Мармацией продляются ограничения движения (Фото: ГПСУ)

По информации представителей Румынии, в связи с продолжением работ по реконструкции моста через реку Тиса, на КПП Солотвино— Сигету-Мармацией продляются ограничения движения (Фото: ГПСУ)

Из-за ремонта моста через реку Тиса ограничения движения через пунктпропуска Солотвино — Сигету-Мармацией на украино-румынской границе продлены еще на месяц.

Об этом 15 апреля сообщают в Госпогранслужбе Украины.

По информации представителей Румынии, в связи с продолжением работ по реконструкции моста через реку Тиса, с 15 апреля 2026 года вводятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска Солотвино — Сигету-Мармацией.

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«В будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет временно приостанавливаться. Пешеходное сообщение будет осуществляться без ограничений. Ограничения предварительно продлятся до 15 мая включительно. Просим граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска», — подытожили в ГПСУ.

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29 января пресс-служба Закарпатской ОГА заявила, что в Закарпатской области паводок подмыл опору газопровода на реке Тиса вблизи села Гетиня Береговского района. В результате конструкция существенно наклонилась, что создало угрозу прекращения газоснабжения для почти 5,8 тысячи абонентов.

16 февраля в Западном региональном управлении ГПСУ сообщили, что на украинско-румынском пункте пропуска Солотвино — Сигету-Мармацией вводят временное ограничение движения транспорта, которые связаны с реконструкцией моста через реку Тиса.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   ГПС Украины Тиса Пограничник Румыния Солотвино

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