КПП Краковец возобновляет пропуск легковых автомобилей

31 июля, 10:41
С 1 августа КПП Краковец возобновит пропуск легковых автомобилей. (Фото:Госпогранслужба)

С 1 августа КПП Краковец возобновит пропуск легковых автомобилей. (Фото:Госпогранслужба)

С понедельника, 1 августа, через пункт пропуска Краковец возобновляют пропуск легковых автомобилей.

Об этом сообщает ГПСУ в Facebook.

«С 08:00 1 августа 2022 через пункт пропуска Краковец в Львовской области будет возобновлен пропуск легковых автомобилей. О начале пропуска пассажирских автобусов будет поставлено в известность дополнительно», — говорится в сообщении.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Госпогранслужба Украины Пункт пропуска Краковец

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