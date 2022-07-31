КПП Краковец возобновляет пропуск легковых автомобилей
С 1 августа КПП Краковец возобновит пропуск легковых автомобилей. (Фото:Госпогранслужба)
С понедельника, 1 августа, через пункт пропуска Краковец возобновляют пропуск легковых автомобилей.
Об этом сообщает ГПСУ в Facebook.
«С 08:00 1 августа 2022 через пункт пропуска Краковец в Львовской области будет возобновлен пропуск легковых автомобилей. О начале пропуска пассажирских автобусов будет поставлено в известность дополнительно», — говорится в сообщении.
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