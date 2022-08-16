КПП Краковец возобновит пропуск автобусов

16 августа, 15:37
КПП Краковец с 17 августа возобновит пропуск автобусов (Фото:t.me/DPSUkr)

КПП Краковец с 17 августа возобновит пропуск автобусов (Фото:t.me/DPSUkr)

С 00:00 среды, 17 августа КПП Краковец возобновляет движение автобусов на выезд из Украины.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в Telegram.

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В пункте пропуска обновили автобусный терминал и обустроили место для оформления пассажиров.

Пограничники заявили, что пассажиры и транспортное средство одновременно будут проходить погранично-таможенную проверку.

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Среднее время оформления автобуса составит 30-45 минут.

С понедельника, 1 августа, через пункт пропуска Краковец возобновили пропуск легковых автомобилей.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Польша Война России против Украины Краковец

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