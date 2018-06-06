КПИ и КНУ. Какие вузы заняли почетное место в рейтинге ТОП-200 высших учебных заведений Украины

КПИ им. Сикорского получил 85 баллов в рейтинге и превзошел Киевский национальный университет на 5 баллов

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко названы лучшими вузами Украины. Соответствующий рейтинг ТОП-200 университетов обнародовал Центр международных проектов Евроосвита в партнерстве с международной группой экспертов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Отмечается, что эти высшие учебные заведения разделили первое место. Также в списке лидируют вузы Харькова и Львова.

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в среднем опережают другие университеты почти вдвое. КПИ им. Сикорского получил 85 баллов, а университет Шевченко - 80.

Их конкурент Харьковский национальный университет имени Василия Каразина набрал чуть менее 50 баллов.

Международных партнеров интересует коррупция и научные результаты украинских вузов

Пятерку лучших вузов закрывает Национальный технический университет Харьковский политехнический институт и Национальный университет Львовская политехника, каждый с результатом в 45 баллов.

В топ-10 также вошли Национальный университет биоресурсов и природопользования, Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца, Национальный технический университет Днепровская политехника, Сумской государственный университет и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Сумской университет показал наибольший прогресс среди вузов. В 2016 году он занимал 15 место, в прошлом году уже 11, а в 2018 - 9 позицию.

Позади в рейтинге топ-200 оказались Ивано-Франковский университет права имени Даниила Галицкого, Одесский государственный аграрный университет, Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия имени Тараса Шевченко, Львовский институт экономики и туризма, Закарпатская академия искусств, Киевский университет туризма, экономики и права - все они получили менее 12 баллов.

Больше всего вопросов, которые возникают к украинским вузам за рубежом, связанные с коррупцией в университетах и ​​с научными результатами. Бывший первый заместитель Министра образования и науки Инна Совсун отметила, что топовые украинские университеты, которые находятся в мегаполисах, пользуются большим авторитетом за рубежом. Псля их окончания легче продолжать обучение в вузах Европы или США.

Топовые украинские университеты, которые находятся в мегаполисах, пользуются большим авторитетом за рубежом

"Я часто слышу, когда общаюсь с иностранными коллегами, как у вас с коррупцией в университетах. И второй вопрос, как с научными результатами. И здесь в украинских университетах есть серьезный недостаток, что у нас институционально наука и высшее образование отделены. А для развитых стран типичной является модель, когда научные разработки проводятся в университетах. Качество университета определяется в первую очередь по уровню научной работы, которая там проводится", - рассказала Совсун.

Условия прозрачности вступления в те или иные вузы ежегодно меняются, рассказала координатор образовательного направления Гражданской мережи Опора Наталья Радиш. Она отметила, ежегодно несколько университетов меняют общие правила вступительной компании, а каждый университет и институт формирует собственные на их основе. Например, вуз может дополнительно требовать от абитуриентов медицинскую справку или другой документ, и это в определенной степени усложняет зачисление.

В то же время авторы рейтинга подчеркивают, что главным недостатком украинских учебных заведений остается недостаточная информационная открытость. В частности, ректоры не выставляют на сайтах университетов отчеты о своей работе. Имеет место очень низкая культура по сравнению с европейскими университетами ведения информационных ресурсов, особенно на английском и других иностранных языках.

В 2017 году в топ-5 лучших мировых высших учебных заведений вошли Оксфордский университет в Великобритании, Калифорнийский технологический институт в США, Стэнфордский университет в Америке, Кембриджский университет в Великобритании, Массачусетский технологический институт в США.