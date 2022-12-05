«В области тихо». Во Львовской ОВА опровергли информацию о том, что в Бориславе прогремел взрыв 5 декабря, 15:36 Максим Козицкий (Фото:www.facebook.com/maks.kozytskyy)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий опроверг информацию о том, что в понедельник, 5 декабря, в городе Борислав прогремел взрыв.

По его словам, в Telegram распространили ложную информацию, о том, что якобы в Бориславе слышали взрыв.

«Официально заявляю: по состоянию на 15:00 это не подтвердилось. В области тихо. Оставайтесь в укрытиях, потому что угроза продолжается», — написал он.

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Фото: www.facebook.com/maks.kozytskyy

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.

Факт новых запусков ракет по Украине во время воздушной тревоги первыми подтвердили глава Одесской ОВА Максим Марченко и глава Николаевской ОВ Виталий Ким.