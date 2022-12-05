«В области тихо». Во Львовской ОВА опровергли информацию о том, что в Бориславе прогремел взрыв
Максим Козицкий (Фото:www.facebook.com/maks.kozytskyy)
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий опроверг информацию о том, что в понедельник, 5 декабря, в городе Борислав прогремел взрыв.
По его словам, в Telegram распространили ложную информацию, о том, что якобы в Бориславе слышали взрыв.
«Официально заявляю: по состоянию на 15:00 это не подтвердилось. В области тихо. Оставайтесь в укрытиях, потому что угроза продолжается», — написал он.
В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.
Факт новых запусков ракет по Украине во время воздушной тревоги первыми подтвердили глава Одесской ОВА Максим Марченко и глава Николаевской ОВ Виталий Ким.