«В области тихо». Во Львовской ОВА опровергли информацию о том, что в Бориславе прогремел взрыв

5 декабря, 15:36
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Максим Козицкий (Фото:www.facebook.com/maks.kozytskyy)

Максим Козицкий (Фото:www.facebook.com/maks.kozytskyy)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий опроверг информацию о том, что в понедельник, 5 декабря, в городе Борислав прогремел взрыв.

По его словам, в Telegram распространили ложную информацию, о том, что якобы в Бориславе слышали взрыв.

«Официально заявляю: по состоянию на 15:00 это не подтвердилось. В области тихо. Оставайтесь в укрытиях, потому что угроза продолжается», — написал он.

Видео дня

www.facebook.com/maks.kozytskyy
Фото: www.facebook.com/maks.kozytskyy

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.

Факт новых запусков ракет по Украине во время воздушной тревоги первыми подтвердили глава Одесской ОВА Максим Марченко и глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

https://www.youtube.com/watch?v=xFumQTMjW_w&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Львовская область Взрыв Война России против Украины

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