Львовская ОВА предложила убрать дублирование на русском языке из паспортов украинцев 24 мая, 08:54 В Украине предлагают убрать дублирование на русском языке из паспортов (Фото:Государственная миграционная служба Украины)

Львовская ОВА предложила убрать дублирование на русском языке из паспортов украинцев, об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий во вторник, 23 мая.

«Русского языка не должно быть в паспортах украинцев! Уже 9 лет Россия посягает на территориальную целостность и суверенитет нашего государства. 15 месяцев продолжается полномасштабная война. Гибнут лучшие сыновья и дочери Украины. Гибнут дети. Под обстрелами наши города и села. А в паспортах украинцев до сих пор есть дублирование информации на языке агрессора», — говорится в его сообщении в Telegram.

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Козицкий заявил, что этот вопрос больше откладывать нельзя.

По его словам, Львовская ОВА направила письмо-обращение в Верховную Раду Украины, Офис президента и Министерство внутренних дел Украины, чтобы для граждан Украины, которые являются владельцами паспортов-книжечек, не было требования дублировать свои персональные данные «наречием» агрессора на обороте при вклеивании новой фотографии или изготовлении бумажного паспорта.

«Надеемся на поддержку как от других областей, так и на государственном уровне», — добавил он.