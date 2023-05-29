РФ нанесла авиаудар по жилым домам поселка в Харьковской области. Среди семерых пострадавших беременная и двое детей

29 мая, 14:39
Поделиться:
Последствия российского удара по Ковшаровке (Фото:ГСЧС)

Последствия российского удара по Ковшаровке (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты нанесли удар по поселку Ковшаровка Купянского района в Харьковской области в понедельник, 29 мая. Пострадали семь человек, среди которых беременная и двое детей.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне атаковали населенный пункт ракетой Искандер. Позже в ГСЧС заявили, что это был авиаудар по жилым домам.

Видео дня

Повреждены три девятиэтажки, где находились люди. В двух квартирах начались пожары, которые уже погасили спасатели. Ранее Синегубов говорил о повреждении здания общежития, двух частных домов и газопровода.

По словам главы ОГА, было шесть пострадавших: три пожилые женщины — 73-х, 85-ти и 90 лет — а также беременная и дети 14 и 10 лет. В ГСЧС уточнили, что пострадали семь человек.

«Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется», — писал Синегубов.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Авиаудар Харьковская область Ракетные удары Искандер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X