Оккупанты ударили двумя авиабомбами по Харьковской области: двое погибших, среди раненых трехлетний ребенок 2 июня, 19:10 Последствия российского авиаудара (иллюстративное фото, Херсонская область, 2 мая 2023 года) (Фото:Херсонська обласна прокуратура/Telegram)

Российские оккупанты вечером в пятницу, 2 июня, ударили двумя управляемыми авиабомбами по пгт Ковшаровка в Харьковской области. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

В результате российской атаки поврежден жилой дом, погибли два человека — пожилой мужчина и женщина. Ранены три женщины и трехлетний мальчик, на месте работают экстренные службы.

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Ранее 2 июня в Харьковской области подорвалась на взрывном устройстве машина, в которой ехала семья с тремя детьми. 37-летняя женщина погибла на месте, двух девочек 12-ти и 15-ти лет и мальчика 12-ти лет госпитализированы.

В начале мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что российские оккупанты каждый день выпускают по Украине около 20 управляемых авиабомб.