Ждут ВСУ. Жители Новой Каховки с радостью воспринимают каждый взрыв на складах российской армии — мэр 22 июля, 11:26 Надпись в Херсонской области (Фото:Оперативное командование «Юг"/Operational Command «South»)

Жители Новой Каховки с радостью воспринимают каждый взрыв на складах российской армии, заявил мэр города Владимир Коваленко.

«Общался с жителями прилегающей территории, но злобы с их стороны не ощущалось. Напротив, они с радостью воспринимают каждый взрыв на складах российской армии», — сказал он в интервью Главкому.

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По его словам, большинство жителей общины ждут ВСУ.

«Уверен, что Украина вернет Херсонщину», — сказал он.

Украинская авиация на южном направлении за день, 20 июля, нанесла десять ударов по вражеским позициям. Из них три вертолетных и семь с применением бомбардировщиков и штурмовиков.

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