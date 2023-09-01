За полтора года в результате российской агрессии погибли более 500 детей — генпрокурор

1 сентября, 11:51
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Школа, разрушенная в результате российского военного удара в Авдеевке (Фото:REUTERS/Stringer)

Школа, разрушенная в результате российского военного удара в Авдеевке (Фото:REUTERS/Stringer)

За полтора года в результате российской агрессии погибли по меньшей мере 503 ребенка, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в пятницу, 1 сентября.

По словам Костина, сегодня в школах Украины звучит первый звонок, но, к сожалению, для десятков тысяч детей, которые находятся на временно оккупированных территориях, или были перемещены в Россию, он будет означать не новые открытия, а новые попытки «перевоспитания» и русификации.

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Он заявил, что школьный звонок больше никогда не прозвучит для сотен детей, убитых оккупантами.

Генпрокурор сообщил, что за полтора года в результате российской агрессии:

  • по меньшей мере 503 ребенка погибли,
  • 1117 были ранены,
  • известно о более 19500 принудительно перемещенных детях,
  • в уголовных производствах зафиксировано разрушение более 2700 учебных и воспитательных учреждений.
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Дети, которые находятся в оккупации или были депортированы в Россию, подвергаются «российскому государственному перевоспитанию». Это очевидное и вопиющее нарушение норм международного права. Статья 50 IV Женевской Конвенции прямо запрещает государству-оккупанту вмешиваться в образовательную деятельность, осуществляемую на оккупированной территории.

«Образовательные стандарты», которые насаждает рф, имеют целью не всестороннее развитие личности, а стирание украинской идентичности и воспитание лояльности к государству-оккупанту", — сказал Костин.

По словам генпрокурора, РФ «делает все, чтобы уничтожить наше будущее и стереть прошлое».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   1 сентября Дети Андрей Костин Война России против Украины

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