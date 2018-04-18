Космонавт не нужен: в КПИ закрыли профильный факультет

Один из немногочисленных в Украине факультет авиационных и космических систем ликвидировали. Специалистов ракетно-космической отрасли готовили в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Об этом подробнее в сюжете Радио НВ.

ФАКС больше не учит студентов, а специальности перейдут на другие факультеты. Об этом сообщили на заседании Ученого совета столичного политеха. Ректор Киевского политехнического института Михаил Згуровский отметил, что такой шаг повышает шансы студентов на профильное трудоустройство. Он добавил, что решение позволит выжить научно-педагогическим школам.

"Мы надеялись возродить в КПИ направление проектирования авиационной космической техники. Мы надеялись, что это произойдет на базе нового факультета. Прошло 15 лет, это направление создания новых космических и авиационных технологий было возрождено, но на механико-машиностроительном факультете ", - отметил ректор.

Руководство отметило, что персонал университета не пострадает. Изменится только структура и возможности подготовки. В комментарии Радио НВ доцент факультета авиационных и космических систем КПИ Владимир Федоров подтвердил информацию о распределении факультета. Кафедры метрологии перейдут на приборостроительный факультет, а кафедры с авиационным направлением - в распоряжение механико-машиностроительного института.

"Пока факультет существует до 1 июля. Далее специальности будут подчиняться другому руководителю. Преподавательский состав остается на своих рабочих местах. Происходит организационное перераспределение структурных подразделений ", - отмечает доцент профильного факультета.

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Решение приняли довольно неожиданно, считает эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский. В комментарии Радио НВ он отметил, что на факультете авиационных и космических систем готовили, в частности, специалистов по инерциальной навигации, и теперь о развитии космической отрасли можно забыть.

"Я не знаю, где теперь в нашей стране мы будем брать специалистов такого уровня. Может, мы действительно становимся аграрной страной: будем барахтаться в земле, а в небо голову не поднимать и о космосе даже не мечтать. Возможно, внешний мир нам диктует правила, чтобы мы не имели ни ракет, ни космической отрасли, а занимались исключительно аграрными вопросами ", - говорит Павловский.

Высшие учебные заведения имеют полное право самостоятельно определять, какие именно факультеты являются эффективными. Свое мнение высказал в эфире Радио НВ бывший заместитель министра промышленной политики и почетный председатель корпорации УкрИнМаша Виталий Немилостивый. Вероятно, что руководство Киевского политеха довольно просто отреагировало на состояние космической и авиационной отрасли в целом.

"Если преподавательский совет проанализировал и увидел статистику, что выпускники факультета не могут трудоустроиться по своей специальности, то они сделали правильное решение. Нужно понимать, что эта специальность - стратегическая сфера украинской промышленности и экономики. В первую очередь, этим должна заниматься власть. Предприятия, требующие выпускников специальности, должны набирать молодых людей на работу и создавать условия для их самореализации ", - прокомментировал специалист.

Еще в 2009 году была разработана программа развития отечественного самолетостроения до 2020 года. Немилостивый на тот момент был в составе команды разработчиков. По состоянию на 2018-й год ни один пункт не выполнили. Наблюдается лишь оптимизация отрасли на всех уровнях.