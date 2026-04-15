Храпчинский оценил, насколько реалистично заявление Вениславского о создании космических войск

Директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в интервью Radio NV оценил, насколько реалистично заявление нардепа Федора Вениславского о создании в Украине космических войск.

В эфире Radio NV Храпчинский отметил, что сроки создания космических войск Вооруженных сил Украины и оружия, способного перехватывать российский Орешник, можно значительно сократить при условии взаимодействия с европейскими партнерами.

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«Надо говорить о том, что Украина как космическая держава может быть и должна быть. Потому что то, что мы сделали в частном секторе ОПК на линии боевого соприкосновения и для ударов по РФ, можно повторить и в секторе космоса. Но для этого нужно финансирование, государственная политика и правильное взаимодействие с украинским ОПК, между частным сектором и государством. Я бы говорил о том, что взаимодействие — главный залог успеха и правильное развитие», — сказал директор оборонного предприятия.

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Он добавил, что после появления частных компаний, которые занимаются защитой воздушного пространства, то же может произойти в космосе.

В опубликованном 13 апреля интервью народный депутат Федор Вениславский заявил, что во время войны украинские подразделения, входящие в Главное управление разведки Минобороны, дважды вывели ракетоноситель с территории Украины в космос.

«Первый раз — на высоту более 100 километров, второй — 204 километра, что официально зафиксировано соответствующими техническими средствами. Это уникальная ситуация для страны, которая находится в состоянии полномасштабной войны», — подчеркнул он.

Нардеп отметил, что Украина имеет ракеты, о которых почти никто не знает, но которые могут наносить удары по территории РФ на расстоянии до 500 км и лететь на гиперзвуковых скоростях.

«Эта же рабочая группа выполнила еще одно уникальное техническое задание: во время войны Украина с транспортного самолета на высоте около 8 тысяч метров осуществила запуск ракетоносителя, который потенциально можно также использовать для вывода на орбиту различных космических аппаратов», — заявил Вениславский.

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Нардеп сказал, что Украина создала воздушную систему, которая в краткосрочном будущем может стать «воздушным космодромом» и быть используемой как для мирных целей, так и для противодействия российскому Орешнику. Если запускать ракеты не с земли, а с воздуха, можно увеличить дальность поражения целей и повысить их эффективность.

