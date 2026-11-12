Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV рассказал, зачем в Украине создаются Космические силы и почему не стоит копировать российскую модель Воздушно-космических сил.

Роман Свитан военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Правильно, что не копируем даже российское название (Воздушно-космические силы, — ред.), потому что это неверная концепция. Есть космос, а есть атмосфера. Причём есть определённая граница — 100 километров по высоте, — где законы аэродинамики уже не действуют.