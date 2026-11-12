«Лучше поздно, чем никогда». Для чего создают Космические силы ВСУ и почему это придется делать в авральном режиме — Свитан

12 ноября, 11:16
NV Премиум
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Российский спутник Космос-2612, иллюстративное изображение (Фото: Unsplash/Kevin Stadnyk)

Российский спутник Космос-2612, иллюстративное изображение (Фото: Unsplash/Kevin Stadnyk)

Автор: Павел Новиков

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV рассказал, зачем в Украине создаются Космические силы и почему не стоит копировать российскую модель Воздушно-космических сил.

Роман Свитан

Роман Свитан

военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Правильно, что не копируем даже российское название (Воздушно-космические силы, — ред.), потому что это неверная концепция. Есть космос, а есть атмосфера. Причём есть определённая граница — 100 километров по высоте, — где законы аэродинамики уже не действуют.

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Космос Спутник Роман Свитан Radio NV

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