РФ атаковала 18 дронами Корюковку в Черниговской области: разрушен энергообъект, повреждены предприятия и дома

Последствия атаки РФ в Черниговской области 27 апреля 2026 года в Черниговской области (Фото: Вячеслав Чаус/Telegram)

Утром в понедельник, 27 апреля, страна-агрессор Россия массированно атаковала дронами город Корюковка в Черниговской области , в результате чего был уничтожен объект энергетической инфраструктуры.

Городской голова Ратан Ахмедов сообщил, что город претерпел значительные разрушения. В результате ударов РФ уничтожен ряд промышленных предприятий, повреждены жилые дома.

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Он предупредил о возможных перебоях со связью, водоснабжением и водоотводом как в городе, так и в селах громады.

Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что россияне атаковали Корюковку 18 ударными БпЛА.

По его данным, оккупанты ударили по двум предприятиям: одно — деревообрабатывающее, другое — по производству обоев. На местах прилетов работают пожарные.

Фото: Вячеслав Чаус/Telegram

Фото: Вячеслав Чаус/Telegram

В результате вражеского обстрела получили двое мужчин. У 42-летнего пострадавшего — термические ожоги, 81-летнего мужчину госпитализировали с осколочным ранением. Оба пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Как добавили в ОГА, в Корюковском и Черниговском районах были попадания в объекты критической инфраструктуры, в Нежинском — в объект транспортной инфраструктуры, а в Семеновке Новгород-Северского района повреждена котельная.

Фото: Вячеслав Чаус/Telegram

Фото: Вячеслав Чаус/Telegram

Воздушные силы ВСУ сообщили, что войска РФ ночью атаковали Украину 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 60 из них — шахэды, в том числе реактивные. Противовоздушная оборона обезвредила 74 БпЛА.

Ночью Россия осуществила массированную атаку шахедами на Одессу. В результате удара повреждены жилые дома, отель, объекты в центре города. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей.