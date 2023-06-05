Кортеж «кадыровцев» в Грузии получил 40 штрафов за нарушение ПДД 5 июня, 21:02 В Грузии заметили кортеж машин с российскими номерами (Фото:Новости Грузии)

В Грузии кортеж "кадыровцев" получил 40 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в период с 22 мая по 3 июня. Об этом сообщают Новости Грузии.

Отмечается, что только на один автомобиль было зафиксировано 13 видеоштрафов за нарушение правил дорожного движения.

Общая сумма штрафов за пять автомобилей 7450 лари (до 3 тысяч долларов).

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Большинство из них были выписаны из-за превышения скорости.

Согласно документации, судя по датам нарушений, машины находились в Грузии с 22 мая по 3 июня.

На данный момент МВД и Служба госбезопасности не прокомментировали информацию о том, чей кортеж находился в Грузии и кто передвигался на этих автомобилях.

Информации о том, взыскана ли сумма штрафа, пока нет.

Утром 5 июня в грузинских СМИ появились видеокадры кортежа машин с российскими номерами, который заметили на автомагистрали вблизи села Натахтари. Позже в соцсетях опубликовали фотографию тех же машин, но в Батуми.

В соцсетях заявляют о визите в Грузию «кадыровцев». В частности, автомобиль с такими же номерами можно заметить на странице бизнесмена Асламбека Ахметханова в Instagram.