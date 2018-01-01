Коррупция в Украине и мире. Какие от нее потери и получается ли с ней бороться Сегодня, 15:47 217 Цей матеріал також доступний українською В Украине за последние пять лет уменьшилась бытовая коррупция - эксперт Фото: janeb13 / pixabay.com

Более $2,5 триллиона ежегодно теряет мировая экономика из-за коррупции - это более 5% глобального ВВП, подсчитали в ООН. О коррупции и о борьбе с ней в мире и в Украине говорится в сюжете Радио НВ.

В глобальном масштабе ежегодный объем взяток составляет $1 триллион долларов, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал мировое сообщество сделать все возможное для прекращения взяточничества, обмана и мошенничества. По его словам, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и другие финансовые махинации подрывают усилия по достижению Целей устойчивого развития.

По оценкам МВФ, взяточничество стоит мировой экономике ежегодно более $1,5 триллиона

По оценкам МВФ, взяточничество стоит мировой экономике ежегодно более $1,5 триллиона. 9 декабря по решению ООН в мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В 2003 году была открыта к подписанию Конвенция против коррупции, к которой Украина присоединилась в 2006 году. В течение последних десятилетий коррупция становится не просто локальной, а транснациональной проблемой, масштаб и убытки от которой ставят под удар целые политические системы отдельных государств.

Проблемы с расследованием громких коррупционных дел в Украине

Украина по индексу коррупции Transparency International является самой коррумпированной страной Европы и занимает 130 место среди 176. Согласно исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), сами украинцы считают, что коррупция входит в Топ-3 проблем в стране.

Антикоррупционные органы в Украине время от времени оказываются в центре скандалов. Среди недавних недоразумений - прокуроры САП обвинили детективов НАБУ в установлении технических средств для прослушивания - якобы те тянули именно для этого провода из соседней больницы. В марте 2018 года в кабинете главы САП Назара Холодницкого уже находили технику для прослушивания, спрятанную в аквариуме. Позже стало известно, что в отношении Холодницкого НАБУ и ГПУ ведут совместное расследование. Пока происходят эти противостояния, громкие дела не расследуются.

В деле "рюкзаков Авакова" обвинения в отношении главных подозреваемых были сняты, якобы из-за отсутствия достаточных доказательств. В рамках этого дела сына министра Арсена Авакова обвиняли в причастности к коррупционным схемам с поставками тактических рюкзаков для Нацгвардии по завышенной цене.

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Дело бывшего главного фискала Романа Насирова суд рассматривает почти год и до сих пор не по существу

Павлу Демчине, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, НАБУ подтвердило подозрение в незаконном обогащении. В то же время, ГПУ возбудила уголовное дело в отношении детектива, который подготовил сообщение о подозрении Демчине.

Остановили расследование взятки экс-главе ЦИК Михаилу Охендовскому от Партии регионов.

Обвинительный акт в отношении экс-главы НАПК Натальи Корчак, которая, по данным НАБУ, не указала в декларации все свое имущество, САП вернула на доработку.

А дело бывшего главного фискала Романа Насирова суд рассматривает почти год и до сих пор не по существу. Речь идет о 2 млрд грн убытков государству. Его обвиняют в незаконной рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для задействованных в схеме компаний.

Сколько теряет Украина из-за коррупции

Украина из-за неэффективного управления и недостаточного верховенства права в течение пяти лет недополучила $70 млрд поступлений в бюджет. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра экономической стратегии. Эта сумма выше, чем весь украинский внешний долг, сказал в эфире Радио НВ заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.

Украина из-за неэффективного управления и недостаточного верховенства права в течение пяти лет недополучила $70 млрд поступлений в бюджет

По его словам, наибольшая сумма в структуре бюджетных потерь касается открытия рынка земли и уклонения от уплаты налогов при оплате труда. Прозрачный и полноценный рынок сельскохозяйственной земли позволил бы получить дополнительные $12 млрд в бюджет единовременно и $52 млн ежегодно. В то же время, из-за "теневого" рынка труда государство недополучает ежегодно $6 млрд. Усилив верховенство права в Украине, за пять лет можно было бы получить экономический эффект в более чем $26 млрд одноразовых поступлений и еще почти $9 млрд дополнительных поступлений ежегодно.

"Это, в принципе, около двух годовых бюджетов Украины. Мы могли бы на самом деле профинансировать все те потребности, которые государство должно обеспечивать через бюджет, если бы повысили уровень верховенства права. Но парадокс в том, что в Украине легче выполнить требования Международного валютного фонда, Всемирного банка, чтобы получить очередные кредиты, чем чиновникам нашим повысить уровень верховенства права, выполнения законов и потенциально, со временем, отказаться от таких кредитов", - говорит Яблоновский.

Успешна ли борьба с коррупцией в Украине

Накануне, во время пресс-конференции Декоррупция Украины, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отметил, что за первое полугодие этого года Бюро открыло дела о хищении более $6 млрд. Все обвиняемые - топ-чиновники.

"Во-первых, начали арестовываться, задерживаться люди, которые ранее были неприкасаемыми. Во-вторых, и это уже вместе с другими антикоррупционными органами, мы начали забирать определенные активы. Последний из примеров - это арест двух теплостанций. Бенефициарами этих имущественных комплексов являются влиятельные народные депутаты", - рассказал Сытник.

Фактически методы борьбы с коррупцией на глобальном уровне и локальном - одинаковые, но на национальном уровне эта борьба не такая сложная, говорит глава правления Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

Максимальная прозрачность и подотчетность - то есть доступность информации о том, как расходуются средства и на что - это главные механизмы борьбы. Если это происходит неэффективно, то необходимо менять подходы, или же применять наказания, если в приоритете собственные интересы и обогащение, рассказал в эфире Радио НВ Ярослав Юрчишин.

Все больше людей определяют какие-то сферы, где фактически можно получить услуги вообще без коррупции

Эксперт считает, что за последние пять лет уменьшилась бытовая коррупция. Например, во время оформления различных справок уже не все несут чиновникам взятки.

"Все больше людей определяют какие-то сферы, где фактически можно получить услуги вообще без коррупции. Например, выдача паспортов, как иностранных, так и национальных. В то же время, до сих пор достаточно высокой остается доля людей, которые оправдывают дачу взятки ускорением решения вопроса. Если каждый пятый готов давать взятку, говорить о том, что мы существенно продвинулись в преодолении даже локальной коррупции, пока, наверное, рано", - добавил Юрчишин.

Ранее МВФ и Всемирный банк выразили недовольство состоянием борьбы с коррупцией в Украине. В организациях отметили, что высокий уровень коррупции в Украине и верховенство личных решений вместо верховенства права - это то, что сдерживает инвесторов.