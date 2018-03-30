Коррупция подрывает доверие иностранных инвесторов к Украине - посол Франции

Французские компании, которые работают в Украине, время от времени сталкиваются с коррупцией, и это подрывает доверие иностранных инвесторов к Украине, рассказала чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью ведущей телеканала 1+1 Натальи Мосейчук.

“Есть примеры, когда наши компании сталкиваются с проявлениями взяточничества, очень озабочены этим, рассказывают и посольству, и бизнес-омбудсмену. Это проблема, с которой мы вынуждены сталкиваться ежедневно, совместно, кстати, с представителями украинской власти. Нельзя сказать, что украинская власть не помогает этой работе. Есть в составе украинского руководства люди, которые прекрасно понимают, пытаются способствовать, потому что осознают, что без доверия и не будет тех инвестиций, которые так нужны всем”, - сказала она.

Дюмон также отметила, что были случаи, когда французские компании становились жертвами рейдерских атак.

“Украинской власти эти факты известны, они даже не отрицают их существование. И когда происходит такой рейд против некой компании, а судья становится на сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов к Украине?”, - говорит посол.