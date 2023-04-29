Американский эксперт по восстановлению: Стоит ли отстраивать все уничтоженные войной села и как избежать коррупции на миллионных проектах 29 апреля, 08:26 NV Премиум Один из микрорайонов Ирпеня, разрушенный в начале полномасштабного вторжения (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Почему надо учесть мнение общины и обеспечить прозрачность расходования денег, а лишь потом браться за возрождение разрушенных регионов страны, — объясняет Девид Мазука, который пять лет восстанавливал побережье США от последствий урагана Сэнди.



Астрономические $750 млрд — именно в такую сумму украинское правительство оценило программу восстановления страны от последствий российской агрессии. Официальный Киев, скорее всего, получит от западных партнеров ощутимо меньшее финансирование своих потребностей, но все равно проект послевоенной реконструкции станет самым масштабным в современной истории Украины.

Видео дня

Нужно ли придирчиво восстанавливать все, что уничтожили оккупанты? Дэвид Мазука, преподаватель Национального центра подготовки к стихийным бедствиям американского Колумбийского университета, стипендиат Научно-исследовательского института предотвращения катастроф японского Киотского университета, уверяет — нет. Исходя из собственного опыта — а он пять лет занимал должность помощника директора в Отделе восстановления после мощного урагана Сэнди, обрушившегося на восток США в 2012-м и нанесшего ущерб на $70 млрд, — Мазука уверяет: к восстановлению нужно подходить избирательно. В этом процессе важно мнение местных общин, профессиональная оценка будущих перспектив разрушенных объектов и заранее сформированные инструменты прозрачности использования денег.