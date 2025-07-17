СБУ сообщила о разоблачении чиновника Минобороны, который «разворовывал средства на ремонте бронетранспортеров»

Правоохранители при содействии Минобороны Украины разоблачили злоумышленников, которые, по данным следствия, присвоили государственные средства, предназначавшиеся для ремонта бронетехники ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Только по одному из задокументированных эпизодов сумма украденных ассигнований составила 5,4 млн грн. По материалам дела, к организации сделки причастен глава группы контроля качества одного из военных представительств Минобороны в западном регионе Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к схеме он привлек руководителя местного предприятия, которое получило заказ на ремонт бронетранспортеров. Согласно заключенному соглашению, подрядчики обязывались восстановить боеспособность БТРов для дальнейшего выполнения задач на фронте.

Военный чиновник должен был проверить техническое состояние отремонтированной техники. Однако, по словам правоохранителей, он закрыл глаза на то, что подрядчики осуществляли лишь «поверхностные косметические» работы, а бронетехника осталась непригодной к боевому применению.

«Несмотря на недостатки, чиновник подписал акт выполненных работ, что стало основанием для начисления бюджетных средств на баланс подрядчиков. Инициированная правоохранителями инженерно-техническая судебная экспертиза подтвердила неисправное техническое состояние бронетранспортеров», — отмечает СБУ.

Чиновник Минобороны подозревается по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины о халатном отношении к военной службе, совершенное в условиях военного положения. Решается вопрос дополнительной квалификации его преступлений по ст. 191 Уголовного кодекса Украины о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и привлечения к ответственности всех участников сделки.

Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.