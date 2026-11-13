Взятка в размере 2,7 млн долларов. НАБУ завершило расследование по делу четырех судей Верховного Суда

Дело о коррупции касается трех действующих судей Верховного Суда, а также судьи в отставке (Фото: НАБУ)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о коррупции, касающемуся трех действующих судей Верховного Суда, а также судьи Верховного Суда в отставке. Их подозревают в получении взяток от владельца группы Финансы и кредит.

В сообщении НАБУ от пятницы, 13 ноября, говорится, что Большая палата Верховного Суда рассматривала спор, в рамках которого бывшие акционеры оспаривали договор купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, приобретенных в 2002 году украинским бизнесменом.

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НАБУ не называет имя бизнесмена, но, судя по деталям дела, речь идет о Константине Жеваго.

По данным следствия, в марте-апреле 2023 года бизнесмен через посредника передал 2,7 млн долларов США адвокату — члену так называемого бэк-офиса Верховного Суда, — чтобы тот передал эти средства бывшему председателю и судьям Верховного Суда для принятия «нужного» решения.

За эти деньги Жеваго пытался добиться принятия решения в своих интересах и избежать потери акций, сообщает НАБУ.

В мае 2026 года НАБУ сообщило о подозрении судьям Верховного Суда, а позже — направило в суд обвинительные акты в отношении пособника и владельца группы Финансы и кредит.

В июне 2026 года Высший антикоррупционный суд вынес приговор в отношении бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, который также фигурирует в деле о взятке в размере 2,7 млн долларов. Суд утвердил соглашение, предусматривающее пять лет реального лишения свободы.