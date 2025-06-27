Разворовывали на красках и линолеуме. В НАБУ заявили о разоблачении коррупционной схемы в Укрзализныце

НАБУ заявило о разоблачении коррупционной схемы в Укрзализныце (Фото: Артем Ільїн / НВ)

НАБУ и САП заявили о разоблачении группы лиц, подозреваемой в завладении более 15 млн грн АО Укрзализныця во время публичных закупок.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАБУ.

Отмечается, что в 2022 году организатор группы через подконтрольных должностных лиц филиала Центр обеспечения производства Укрзализныця создал условия для определения заранее согласованных обществ победителями упрощенных закупок красок и линолеума для нужд УЗ.

Как утверждает НАБУ, в случае участия «несогласованных» компаний и предложения «низкой» цены тендер отменяли.

В заявлении говорится, что в дальнейшем фактические владельцы и представители обществ в сговоре с организатором группы обеспечили заключение с Укрзализныцей договоров поставки красок и линолеума по завышенной стоимости.

По данным НАБУ, в результате реализации схемы с сентября 2022 года до апреля 2023 года Укрзализныця понесла убытки на сумму более 15 млн грн.

Сейчас о подозрении сообщили пяти лицам:

организатору группы;

двум представителям предприятий поставщиков;

бывшему заместителю филиала Центр обеспечения производства Укрзализныця;

менеджеру — начальнику отдела обеспечения материалами для эксплуатационной деятельности филиала Центр обеспечения производства Укрзализныця;

Квалификация: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.