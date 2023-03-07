Коррупционный скандал в Минобороны: социологи узнали о реакции украинцев — опрос

7 марта, 11:29
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Скандалы в Минобороны касались контрактов на закупки питания для ВСУ (Фото:Минобороны Украины/Telegram)

Скандалы в Минобороны касались контрактов на закупки питания для ВСУ (Фото:Минобороны Украины/Telegram)

Мнение украинцев касательно реакции на коррупционные скандалы в Минобороны Украины разделилось.

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 46% считают, что лучше тщательнее и дольше расследовать инциденты. Почти такое же количество опрошенных (47%) высказали мнение, что должны быть немедленные решения по малейшему подозрению в коррупции.

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При этом социологи отмечают, что позиция по коррупционным скандалам в Минобороны не связана с «зрадофильскими» или «депрессивными» настроениями.

Если говорить о том, сколько украинцев из каждой группы поддерживают территориальные уступки РФ ради окончания войны, то абсолютное большинство представителей двух категорий против этого.

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Опрос проводился с 14 по 22 февраля. Было опрошено 2002 человека методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Также не опрашивали украинцев, которые после полномасштабного вторжения РФ выехали за границу.

Коррупционные скандалы в Минобороны: что известно

21 января журналист Наші гроші Юрий Николов обнародовал соглашение Минобороны по питанию военных в шести тыловых областях на суму в 13 миллиардов гривен, в котором цены на некоторые продукты были завышены в 2−3 раза (в частности, резонанса наделали яйца по 17 гривен за штуку).

В Минобороны первоначально заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». В ведомстве также пообещали обратиться в СБУ и анонсировали внутреннюю проверку. Министр обороны Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

Компания-поставщик, фигурирующая в скандальном расследовании, отрицала обвинения в завышении цен и также назвала изложенную в СМИ информацию манипулятивной. В компании также призвали расследовать утечку информации с ограниченным доступом.

В Офисе президента одновременно анонсировали проверку.

23 января в НАБУ заявили, что вместе с прокурорами САП расследуют возможные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для военных.

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На следующий день, 24 января, Резников выступил на комитете Рады и признал, что в контрактах Минобороны обнаружили много неточностей, и сейчас они проходят проверку. Контракты на питание военных на 2023 год пока не действуют. Позже премьер-министр поручил разработать новую систему закупок Минобороны, а Резников заявил, что ведомство частично вернет общественный контроль над закупками для армии.

На фоне скандала 24 января в отставку подал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. 25 января также был уволен руководитель департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки.

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1 февраля ГБР объявило о подозрениях экс-заместителю министра обороны, бывшему и.о. директора департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов МО и действующему сотруднику Минобороны.

2 февраля Печерский суд Киева арестовал экс-замминистра Шаповалова на два месяца с альтернативой залога в 400 млн грн.

После этого в Минобороны прошли кадровые перестановки. Резников предложил на должности своих заместителей Виталия Дейнегу, Андрея Шевченко и командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Коррупция Опрос Минобороны Украины Алексей Резников

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