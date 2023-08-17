У бывшего военкома Днепропетровской области нашли признаки незаконного обогащения на 8,5 млн гривен — НАПК 17 августа, 20:59 Анатолий Пикал (Фото:пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації)

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки коррупции у экс-начальника Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Анатолия Пикала.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«По результатам мониторинга образа жизни военкома были обнаружены признаки, свидетельствующие о его незаконном обогащении почти на 8,5 млн грн. В декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни у него, ни у его близких нет никаких денежных активов», — говорится в сообщении.

Видео дня

В НАПК сообщили, что отец военкома за последние четыре года приобрел движимое и недвижимое имущество на 7 889 650 гривен:

две квартиры в Днепре стоимостью 1 776 000 грн и 698 950 грн;

автомобиль Volkswagen Passat стоимостью 359 700 грн;

автомобиль Ford Ranger стоимостью 780 000 грн;

автомобиль Audi А6 стоимостью 1 875 000 грн;

автомобиль Volkswagen ID.6 стоимостью 1 300 000 грн.

Также, по данным НАПК, отец военкома стал единственным учредителем и конечным бенефициарным собственником фирмы с уставным капиталом в 1 100 000 грн, сформированным за счет его собственных наличных средств. В июле 2023 года эта фирма приобрела в собственность долю торгового комплекса в Днепропетровской области стоимостью 1,15 млн грн.

Учитывая, что размер всех приобретенных активов превышает размер законно полученных отцом военного доходов на почти 6 млн грн, очевидно, подчеркнули в НАПК, они были приобретены по поручению Анатолия Пикала и за счет средств, законность источников которых не подтверждена.

Кроме того, отметили в агентстве, в прошлом году жена военкома получила в подарок от своего отца 65 тысяч долларов США (эквивалент 2 600 000 грн).

Сам экс-начальник Днепропетровского ТЦК в 2021 году также приобрел в собственность несколько объектов недвижимости на 168 300 грн. Речь идет о двух земельных участках стоимостью 32 тысяч грн и 22 тысяч грн, а также жилом доме почти за 115 тысяч грн.

«НАПК совместно со вторым отделом борьбы с организованными группами с признаками коррупции Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины установило, что совокупный доход Пикала и его близких лиц из законных источников значительно ниже стоимости всех приобретенных вышеупомянутых активов», — добавили в ведомстве.

После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, президент Украины Владимир Зеленский заявил о проверках ТЦК по всей Украине.

По словам президента, по состоянию на 11 августа было известно об 112 уголовных производствах в отношении должностных лиц военкоматов, есть 33 подозрения. Злоупотребления зафиксировали в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская.

Зеленский в четверг, 17 августа, ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об увольнении руководителей областных ТЦК и назначении на их место боевых офицеров.