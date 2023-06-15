«Цена асфальта — не военная тайна». Коррупция во время восстановления будет расцветать безнаказанным, пышным цветом — интервью с Николовым 15 июня, 09:07 NV Премиум Редактор проекта Наші гроші Юрий Николов (Фото:Юрий Николов / facebook)

О коррупционных рисках при восстановлении Украины после войны в интервью Radio NV рассказал Юрий Николов, редактор проекта Наші гроші.

— Не успела страна оправиться от вашего материала о яйцах по 17 гривен, как вот вы снова пишете о вероятных рисках коррупции на строительстве, на восстановлении. На Зеркале недели есть ваша публикация о том, какой будет коррупция на большом восстановлении, если власть наступит «на сметную бабочку». Не могли бы вы детализировать, что это значит, и, собственно, какие риски вы сейчас видите?

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— В общем, самым простым путем украсть деньги (это уже доказано годами, десятилетиями строительства всякого в Украине) является завысить цену строительных материалов. Строят дом какой-то или дорогу ремонтируют, просто пишешь, что асфальт в два раза дороже или бетон в три раза дороже и все, дальше вынимаешь через конвертационные центры маржу, не заморачиваясь на каких-то скрытых работах.

Также опыт крупных отстроек в Афганистане, в Косово, которые уже мир проходил, подтверждает еще и такую штуку, что западные доноры могут дать деньги на строительство какой-то больницы или школы в каком-то городке, их потратят, но сам объект не появится. Вот физически его не будет — котлован останется или недострой, или еще что-то такое.

Поэтому с этими двумя самыми позорными и самыми примитивными способами кражи тоже надо бороться уже на берегу, готовить предохранители против них. И вот здесь, к сожалению, началось очень скользкое место.

Последние годы наша строительная ветвь власти, под предводительством гармонизации правил игры с европейскими, сделала много шагов, чтобы скрыть сметную часть от публикации. Это началось в Укравтодоре. Очень долго я с Центром противодействия коррупции из них выбивали те сметы, чтобы увидеть цену асфальта. И видели, настолько завышенные цены, что это стало скандалом, в частности с расходованием ковидного фонда, который финансировал Международный валютный фонд в свое время. Дороги из него ремонтировались асфальтом по цене, которая в полтора раза завышена. То есть деньги были такие очень приличные. Это сотни миллионов гривен.

— Это программа Большое строительство или еще какие-то?