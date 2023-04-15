«Нет политической воли навести порядок». Кому и сколько нужно занести, чтобы получить должность на таможне — интервью NV с Нефьодовым

15 апреля, 19:44
NV Премиум
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Максим Нефьодов рассказал NV о состоянии дел на таможне и необходимой реформе (Фото:Max Nefyodov / Facebook)

Максим Нефьодов рассказал NV о состоянии дел на таможне и необходимой реформе (Фото:Max Nefyodov / Facebook)

Автор: Власта Лазур

Украинская таможня нуждается в большой реформе, убежден Максим Нефьодов, депутат Киевского городского совета, а в 2019—2020 годах — глава Гостаможслужбы.

В интервью Radio NV он рассказал, как сейчас работает орган и почему законопроект, который уже рассматривается народными депутатами, вряд ли изменит ситуацию к лучшему в ближайшее время.

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— Парламент одобрил в первом чтении закон о перезагрузке таможни, включая изменения процедуры конкурсного отбора руководителя таможни. Народные депутаты говорят, что конкурс обещают, что конкурс будет проходить в лучших традициях конкурсов в руководителей антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Как вам законопроект? Какие перспективы вырисовываются?

— С одной стороны, конечно, можно приветствовать инициативу Верховной Рады что-то делать с таможней, тыкать их острой палкой и стимулировать изменения. Но с другой стороны, это выглядит немного комично.

Теги:   Коррупция Интервью NV Таможня Контрабанда Таможенники Гостаможня Максим Нефьодов Радио NV

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