Покупали по завышенным ценам. НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной схемы при закупке дронов для военных

Четырех человек подозревают в растрате средств на закупке БпЛА (Фото: Скриншот из видео/НАБУ)

НАБУ и САП заявили, что разоблачили масштабную схему, организованную должностными лицами Госспецсвязи и представителями частных компаний при закупках беспилотников для Сил обороны Украины.

Об этом антикоррупционные органы сообщили во вторник, 28 октября.

По данным следствия, после принятия изменений в Государственный бюджет на 2023 год, Госспецсвязи выделили 30 млрд грн для закупки БпЛА. Один из руководителей департамента ведомства разработал план растраты части этих средств, говорят в НАБУ.

Отмечается, что план предусматривал поставки дронов по завышенным ценам от определенных компаний. Для обеспечения их победы на тендерах привлекли подконтрольные фирмы, которые имитировали конкуренцию, а также использовали искаженные маркетинговые исследования, говорится в заметке.

В НАБУ добавили, что с мая по сентябрь 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышающим рыночные на 70−90%. Государству был нанесен ущерб на более 90 млн грн.

Участники схемы переводили средства на счета подконтрольных компаний, в том числе за рубежом, говорится в сообщении.

Антикоррупционные органы наложили арест на более 4 млн долл. США на счетах компаний за рубежом и 17 млн грн в Украине, отметили в НАБУ и САП.

Двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний объявили о подозрении в растрате средств в крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В августе Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении шести участникам коррупционной схемы, среди которых экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай и нардеп Алексей Кузнецов.

НАБУ заявило, что чиновников разоблачили на закупках FPV-дронов и средств РЭБ по завышенным ценам.