Сотрудников Минобороны подозревают в разворовывании 5,4 млн грн на строительстве казарм

3 февраля, 22:21
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Сотрудники Минобороны подозреваются в хищении денег на строительство казарм (Фото:СБУ)

Сотрудники Минобороны подозреваются в хищении денег на строительство казарм (Фото:СБУ)

Сотрудники Министерства обороны подозреваются в разворовывании более 5,4 млн грн на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона в 2016—2018 годах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 3 февраля.

По данным СБУ, схему организовали бывший глава Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством.

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Деньги на строительство казарм выделили в 2017 году. По версии следствия, глава управления заключил несколько договоров о ремонте с коммерческой структурой. Подрядчик должен был провести капитальный ремонт кровли, сетей электроснабжения, водопровода и канализации, но работы были проведены не полностью, а бюджетные деньги участники схемы вывели в тень. Казармы остались непригодными для проживания.

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Правоохранители провели обыски у девяти фигурантов схемы в Киеве и Виннице, а также в зданиях Главного управления имущества и ресурсов Минобороны (преемника Главного квартирно-эксплуатационного управления).

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Сотрудник отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ получил подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

«По данным следствия, подполковник не проконтролировал объемы фактически выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту казарм одного из военных городков. В течение 2016−2018 годов он заверил акты приема выполненных строительных работ с завышенными их объемами», — уточнили в Офисе генпрокурора.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Коррупция Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Казармы Хищение средств

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