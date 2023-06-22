«На Западе понимают все про яйца за 17 гривен». Что стоит за словами главы МИД Германии о коррупции и кумовстве в Украине — политолог 22 июня, 11:01 NV Премиум Бербок на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, 21 июня (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

У западных партнеров накопилось недовольство украинскими коррупционными практиками, которое они некоторое время скрывали из-за горячей фазы войны. Фраза министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок про «30 лет кумовства» стала неприятным звонком для Киева, сказал в эфире Radio NV политолог Алексей Кошель.



Бербок во время выступления в Лондоне подчеркнула, что обязательным условием для возможного вступления страны в Евросоюз является борьба с коррупцией. Она призвала Киев к дальнейшим шагам, чтобы «30 годам кумовства и, надо прямо сказать, коррупции… был положен конец».

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По мнению Кошеля, заявление Бербок связано с ожиданием первой оценки Украины как страны-кандидата в члены Европейского Союза, которая будет объявлена 22 июня в рамках неформального заседания Европейского совета по общим вопросам, которое пройдет в Стокгольме.

Алексей Кошель Председатель Комитета избирателей Украины

Давайте обратим внимание на то, что за время широкомасштабной войны критика в адрес Украины со стороны наших западных союзников фактически отсутствовала. Хотя были факты коррупции, были даже коррупционные мегаскандалы.