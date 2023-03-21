«Угольную схему скрывают от огласки». Государственный уголь продали по заниженной цене частным компаниям, но дело не в НАБУ — интервью NV 21 марта, 19:12 Эксклюзив NV Одно из госпредприятий, продававшее уголь частным компаниям по вдвое заниженной цене — Добпропиллявугилля-видобування (Фото:dobrepole.com.ua)

В конце лета и осенью 2022 года предприятия Укрвугилля и Добпропиллявугилля-видобування продавали государственный уголь со скидкой в 50% от рыночной цены частным предприятиям, производящим цемент, вместо того, чтобы отправить его государственным электростанциям.

Об этом говорится в новом расследовании проекта. Наши деньги Государственный уголь продавали «налево» и «со скидкой», пока ТЭС буквально выживали, которое опубликовало Зеркало недели.

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Редактор проекта Наши деньги деньги и автор расследования Юрий Николов поделился с Radio NV его подробностями и рассказал, почему считают, что власти пытаются взять под контроль расследование коррупционного скандала.

— Здесь очень запутанная история. Для меня, как для человека, который не очень разбирается в том, кто, от кого, кому передает уголь и по каким ценам. Все начинается с того, что при том, что у нас были проблемы в нашей энергетике, из государственных шахт государственный уголь продавался частным клиентам. Что это за частные клиенты?

— История, к сожалению, действительно очень простая: взять государственный ресурс, загнать его дешево — гораздо ниже рыночной цены. Я так понимаю, что из этой скидки, которую не получило государство, кто хорошо прикурил.