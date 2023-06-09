Коррупционный скандал. Зеленский уволил с должности начальника Гостомельской поселковой администрации и назначил нового руководителя 9 июня, 09:16 Экс-начальник Гостомельской СВА Сергей Борисюк (Фото:КМВА)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации Сергея Борисюка. Соответствующий указ появился на сайте президента.

На его место Зеленский назначил Сергея Смаля, говорится в другом указе

Согласно расследованию Bihus.Info Дикое восстановление, опубликованному 5 июня, Гостомельская СВА перечисляла миллионы гривен подставным ФОПам и компаниям, которые якобы занимались восстановлением поселка после российской оккупации и боевых действий. По информации журналистов, было не менее 11 подозрительных ФЛП и фирм.

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В то же время в Гостомельской СВА объяснили такие действия последствиями полномасштабной войны и необходимостью проведения быстрых закупок и заявили, что проверка подрядчиков не входит в их обязанности.

После обнародования этого интервью информация обо всех платежах из бюджета Гостомельской поселковой военной администрации исчезла со специализированного государственного портала.