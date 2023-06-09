Коррупционный скандал. Зеленский уволил с должности начальника Гостомельской поселковой администрации и назначил нового руководителя
Экс-начальник Гостомельской СВА Сергей Борисюк (Фото:КМВА)
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации Сергея Борисюка. Соответствующий указ появился на сайте президента.
На его место Зеленский назначил Сергея Смаля, говорится в другом указе
Согласно расследованию Bihus.Info Дикое восстановление, опубликованному 5 июня, Гостомельская СВА перечисляла миллионы гривен подставным ФОПам и компаниям, которые якобы занимались восстановлением поселка после российской оккупации и боевых действий. По информации журналистов, было не менее 11 подозрительных ФЛП и фирм.
В то же время в Гостомельской СВА объяснили такие действия последствиями полномасштабной войны и необходимостью проведения быстрых закупок и заявили, что проверка подрядчиков не входит в их обязанности.
После обнародования этого интервью информация обо всех платежах из бюджета Гостомельской поселковой военной администрации исчезла со специализированного государственного портала.