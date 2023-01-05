Подозреваемую в корректировке ударов РФ по Харькову отпустили из СИЗО 5 января, 16:29 Дарья Крыгина оказалась на свободе после внесения залога в размере 496,2 тысячи гривен (Фото:Цензор)

Задержанная по подозрению в корректировке российских ударов по инфраструктуре Харькова Дарья Крыгина вышла из СИЗО.

Об этом со ссылкой на спикера областной прокуратуры Дмитрия Чубенко сообщил в четверг, 5 января, Укринформ.

Суд вернул Крыгину под стражу до 19 февраля без определения залога. Обновлено 6 января.

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Накануне стало известно, что 22 декабря Дзержинский районный суд города избрал в отношении пособницы российских военных преступников меру пресечения в виде взятия под стражу с возможностью залога в размере 496,2 тысячи гривен.

И вот, после внесения этой суммы Крыгина оказалась на свободе.

«Обвиняемая вышла из СИЗО 23 декабря, прокурором уже подана апелляция относительно того, чтобы ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», — заявил Чубенко, комментируя скандальное решение суда.

Согласно данным Службы безопасности Украины, 29-летняя коллаборантка прибыла в Харьковскую область с временно оккупированной РФ территории.

«По заданию куратора, женщина устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины», — рассказали в СБУ.

В отношении задержанной было начато уголовное производство по ч.3 ст. 114−2 (шпигунство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

