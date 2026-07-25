Отражение наступления 8-й и 41-й армий, а также 90-й танковой дивизии россиян 22 июля 2026 года (Фото: Кадр видео Олександр Півненко via Telegram)

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что 1-й корпус Нацгвардии Азов со смежными подразделениями Сил обороны разгромил наступательную группировку, состоявшую из двух армий и танковой дивизии вооруженных сил России.

В своем Telegram-канале Пивненко сообщил, что 22 июля оккупанты силами 8-й и 41-й армий, а также 90-й танковой дивизии предприняли попытку штурма в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ Азов с привлечением десятков единиц бронированной и легкой техники.

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«В течение четырех часов они пытались войти в населенные пункты в районе села Шаховое», — сообщил Пивненко.

По его словам, во время наступления оккупанты закрыли небо ударными беспилотниками Гербера и Ланцет. Кроме того, для поддержки штурмовых действий оккупанты применили РСЗО Торнадо-С, которую Силы обороны уничтожили.

Командующий Нацгвардии отметил, что силы Азова и приданые подразделения стали на пути наступления механизированных колонн, на подъездах к позициям Сил обороны Украины были установлены минно-взрывные заграждения, а мостовые переправы были повреждены тактической авиацией.

Россияне попытались уже во время штурма возобновить переправы с помощью понтонов, но они были уничтожены тактической авиацией Воздушных сил ВСУ, заявил Пивненко.

Также он сообщил, что все привлеченные подразделения под управлением Азова средствами ствольной артиллерии, РСЗО и ударными БПЛА уничтожили.

7 танков;

6 ББМ;

1 РСЗО БМ-21 Град;

1 РСЗО Торнадо-С;

3 единицы спецтехники;

47 единиц легкой техники.

Также были ликвидированы 123 оккупанта, а еще 29 — ранены.

«Вражеский штурм был отражен благодаря слаженной работе подразделений 1-го корпуса НГУ Азов, ЦСО А СБУ, Сил беспилотных систем, Воздушных сил ВСУ, подразделений ГНСУ, в частности главному отделу беспилотных систем Феникс, подразделений Национальной гвардии Украины и подразделений Вооруженных сил Украины, выполняющих задачи на направлении», — уточнил командующий Нацгвардии.