В Украине создадут корпус морской пехоты: будут новые бригады с современным оружием — Зеленский 23 мая, 12:09 23 мая в Украине отмечают День морской пехоты (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время визита на передовую заявил, что в Украине сформируют новые бригады морских пехотинцев, обеспеченные современной техникой и оружием. Создадут корпус.



Об этом говорится на сайте главы государства.

Такое заявление Зеленский сделал во время поездки на передовые позиции ВСУ в полосе обороны Угледар — Марьинка в Донецкой области во вторник, 23 мая. Он поздравил морских пехотинцев с их праздником и вручил бойцам награды.

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«Ежедневно на поле боя украинская морская пехота доказывает, что она является мощной силой, которая уничтожает врага, освобождает украинские земли, выполняет сложные задачи в сложных условиях. И нам нужно больше такой силы. Поэтому с сегодняшнего дня мы значительно увеличиваем потенциал морской пехоты и создаем корпус морской пехоты», — заявил президент.

С первых дней полномасштабного российского вторжения украинские морские пехотинцы вовлечены в боевые задачи на самых сложных участках обороны Украины, в основном в южных областях.

Командующий морской пехотой Военно-морских сил ВСУ Юрий Содоль советует российским военным бежать или сдаваться. Он обещает: украинские морские пехотинцы продолжат уничтожать оккупантов — «методично, планово, ежедневно».

