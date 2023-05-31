«Планы на сейчас». Корпус морской пехоты начнут формировать еще до завершения войны — командующий ВМС
Зеленский анонсировал создание корпуса морской пехоты в Украине (Фото:ОП)
Корпус морской пехоты в Украине начнут формировать еще до завершения войны.
Об этом сообщил командующих Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа в эфире национального телемарафона.
«Это планы на сейчас. У нас нет времени ждать окончания войны», — сказал он.
Неижпапа пояснил, что корпус морской пехоты оснастят бронированными плавсредствами.
Основной задачей корпуса морской пехоты будет высадка на побережье, захват плацдарма и продвижение вглубь захваченной территории.
Также планируют увеличить количество морских пехотинцев.
«Количество морских пехотинцев увеличат. Будет подразделение обеспечения и поддержки. Полноценный организм, который будет иметь больше бригад, чем есть сейчас. И помимо этих бригад будут еще созданы подразделения. Ими будет руководить непосредственно командующий корпусом морской пехоты», — резюмировал он.
23 мая президент Владимир Зеленский во время визита на передовую заявил, что в Украине сформируют новые бригады морских пехотинцев, обеспеченные современной техникой и оружием — Корпус морской пехоты.
С первых дней полномасштабного российского вторжения украинские морские пехотинцы вовлечены в боевые задачи на самых сложных участках обороны Украины, в основном в южных областях.