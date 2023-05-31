«Планы на сейчас». Корпус морской пехоты начнут формировать еще до завершения войны — командующий ВМС 31 мая, 13:54 Зеленский анонсировал создание корпуса морской пехоты в Украине (Фото:ОП)

Корпус морской пехоты в Украине начнут формировать еще до завершения войны.

Об этом сообщил командующих Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа в эфире национального телемарафона.

«Это планы на сейчас. У нас нет времени ждать окончания войны», — сказал он.

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Неижпапа пояснил, что корпус морской пехоты оснастят бронированными плавсредствами.

Основной задачей корпуса морской пехоты будет высадка на побережье, захват плацдарма и продвижение вглубь захваченной территории.

Также планируют увеличить количество морских пехотинцев.

«Количество морских пехотинцев увеличат. Будет подразделение обеспечения и поддержки. Полноценный организм, который будет иметь больше бригад, чем есть сейчас. И помимо этих бригад будут еще созданы подразделения. Ими будет руководить непосредственно командующий корпусом морской пехоты», — резюмировал он.

23 мая президент Владимир Зеленский во время визита на передовую заявил, что в Украине сформируют новые бригады морских пехотинцев, обеспеченные современной техникой и оружием — Корпус морской пехоты.

С первых дней полномасштабного российского вторжения украинские морские пехотинцы вовлечены в боевые задачи на самых сложных участках обороны Украины, в основном в южных областях.

