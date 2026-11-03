«РФ стремится посеять недоверие к армии». Корпус Хартия сделал заявление по поводу столкновений в Петропавловской Борщаговке

2-й корпус НГУ Хартия отреагировал на столкновения в Петропавловской Борщаговке . Там подчеркнули, что РФ на фоне замедления продвижения своих войск и успехов Сил обороны на поле боя будет пытаться ослабить украинскую армию с помощью информационных атак.

Об этом корпус Хартия сообщил в своих социальных сетях.

Военные подчеркнули, что в 2026 году Силы обороны замедлили продвижение россиян и возвращают оккупированные территории. Поскольку РФ не может остановить украинское войско на поле боя, она будет пытаться добиться этого путем воздействия на общество.

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Одним из таких сценариев в корпусе называют террор против городов, сопровождающийся нарративами о том, что «Россию невозможно победить, поэтому нужно договариваться о мире». Как отмечает Хартия, сегодня их распространяют, в частности, зависимые от Москвы политики и СМИ.

Еще один сценарий — дискредитация воинских подразделений и командиров, которые эффективно действуют на фронте, уничтожают российские силы и освобождают территории. По словам корпуса, если раньше информационные атаки были направлены преимущественно против системы мобилизации, то теперь их целями могут стать непосредственно военнослужащие.

Хартия отмечает, что для этого могут использоваться провокации, исследования, расследования и интервью, касающиеся подготовки бойцов, их обеспечения, отношения к ним или условий ведения войны.

В корпусе полагают, что такие кампании призваны подорвать доверие к армии среди тех, кто её поддерживает, усилить ощущение правомерности уклонения от службы и обострить противоречия между различными группами общества.

Хартия подчеркивает, что армия в условиях тотальной войны и мобилизации — это срез общества.

«Здесь есть мотивированные и не очень, мягкие и жестокие, здоровые и болезненные, дисциплинированные и любители погулять, спортивные и нетренированные, стойкие к соблазнам и зависимые. Надев форму, люди не меняют своей природы. Поэтому вызовы и проблемы в армии во время войны — явление естественное», — говорится в сообщении.

В корпусе отметили, что при обсуждении подобных вызовов важно учитывать специфику военного дела: опасность, неопределенность и потери, с которыми сталкиваются военнослужащие, а также значение подготовки и дисциплины для сохранения жизни бойцов и выполнения боевых задач.

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Хартия подчеркивает: чтобы побеждать на поле боя и сохранять жизни личного состава, украинские командиры должны формировать новую культуру в войсках, одновременно выполняя боевые задачи.

«Результаты, которых на поле боя добиваются „Хартия“ и другие подразделения и группировки, свидетельствуют о том, что мы на верном пути. Зарождение и утверждение этой культуры и этого потенциала представляют собой угрозу для России. И именно поэтому Россия будет выбирать для своих атак наиболее эффективных», — подчеркнули военные.

Тем, кто планирует провести расследование проблем в армии, корпус советует задаться вопросом: какова цель этих действий? Также Хартия рекомендует глубже изучить природу войны и ее влияние на военнослужащих и командиров.

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Кроме того, в корпусе заявили о готовности к добросовестному обсуждению проблем в своих подразделениях и предложили отдельные обучающие мероприятия для журналистов и экспертов.

«Враг знает, что для победы в войне необходимы единство армии, народа и власти. И он всегда будет стремиться разрушить это единство. Поэтому нам нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы сохранить это единство и доверие. Мы поддерживаем командующего НГУ генерал-майора, Героя Украины Александра Пивненко, а также боевых командиров и воинов Азова и других подразделений Национальной гвардии Украины», — добавили в Хартии.

Конфликт в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в СМИ появилась информация о том, что на территории одного из домов в Петропавловской Борщаговке находятся военнослужащие Нацгвардии, в частности мужчины, которые, возможно, самовольно покинули воинскую часть. После этого местные жители собрались у дома, пытались выбить ворота и проникнуть на территорию.

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В полиции Киевской области опровергли сообщения о незаконном удержании людей и наличии погибшего. В то же время правоохранители подтвердили, что получили вызов от сотрудников частной скорой помощи, которым препятствовали попасть к пациенту.

На место инцидента также прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он сообщил, что в здании находились военнослужащие, возвращенные в подразделения после самовольного оставления части. На тот момент четверо из них были госпитализированы.

Пивненко подчеркнул недопустимость ненадлежащего обращения с военнослужащими, вернувшимися после самовольного оставления СОЧ, и пообещал проверить информацию о возможном избиении. По результатам проверки должны быть проведены расследование и обнародованы выводы.

Впоследствии столкновения обострились: неизвестные бросали дымовые шашки, разбили окна и забор возле дома. На место прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей, находившихся в доме, начали выводить.

Как позже заявил глава Офиса президента, в пункте временной дислокации корпуса Азов в Петропавловской Борщаговке Киевской области находились 14 человек. Военнослужащих должны были вывезти оттуда и доставить в больницу, однако толпа заблокировала автобус.

Буданов, в частности, назвал события у здания «классической уличной акцией», которая, по его мнению, не должна была происходить, и подчеркнул, что блокирование автобуса препятствует оказанию медицинской помощи нуждающимся в ней военнослужащим.

3 октября Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту событий, произошедших в Петропавловской Борщаговке Киевской области.

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В тот же день военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в пункте дислокации воинской части в Петропавловской Борщаговке находились военнослужащие, которые защищали Мариуполь и Азовсталь, а также прошли через российский плен и вернулись в строй.