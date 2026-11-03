«РФ стремится посеять недоверие к армии». Корпус Хартия сделал заявление по поводу столкновений в Петропавловской Борщаговке

3 ноября, 13:52
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Столкновения в Петропавловской Борщаговке (Фото: Ольга Решетилова / Facebook)

Столкновения в Петропавловской Борщаговке (Фото: Ольга Решетилова / Facebook)

2-й корпус НГУ Хартия отреагировал на столкновения в Петропавловской Борщаговке. Там подчеркнули, что РФ на фоне замедления продвижения своих войск и успехов Сил обороны на поле боя будет пытаться ослабить украинскую армию с помощью информационных атак.

Об этом корпус Хартия сообщил в своих социальных сетях.

Военные подчеркнули, что в 2026 году Силы обороны замедлили продвижение россиян и возвращают оккупированные территории. Поскольку РФ не может остановить украинское войско на поле боя, она будет пытаться добиться этого путем воздействия на общество.

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Одним из таких сценариев в корпусе называют террор против городов, сопровождающийся нарративами о том, что «Россию невозможно победить, поэтому нужно договариваться о мире». Как отмечает Хартия, сегодня их распространяют, в частности, зависимые от Москвы политики и СМИ.

Еще один сценарий — дискредитация воинских подразделений и командиров, которые эффективно действуют на фронте, уничтожают российские силы и освобождают территории. По словам корпуса, если раньше информационные атаки были направлены преимущественно против системы мобилизации, то теперь их целями могут стать непосредственно военнослужащие.

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Хартия отмечает, что для этого могут использоваться провокации, исследования, расследования и интервью, касающиеся подготовки бойцов, их обеспечения, отношения к ним или условий ведения войны.

В корпусе полагают, что такие кампании призваны подорвать доверие к армии среди тех, кто её поддерживает, усилить ощущение правомерности уклонения от службы и обострить противоречия между различными группами общества.

Хартия подчеркивает, что армия в условиях тотальной войны и мобилизации — это срез общества.

«Здесь есть мотивированные и не очень, мягкие и жестокие, здоровые и болезненные, дисциплинированные и любители погулять, спортивные и нетренированные, стойкие к соблазнам и зависимые. Надев форму, люди не меняют своей природы. Поэтому вызовы и проблемы в армии во время войны — явление естественное», — говорится в сообщении.

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В корпусе отметили, что при обсуждении подобных вызовов важно учитывать специфику военного дела: опасность, неопределенность и потери, с которыми сталкиваются военнослужащие, а также значение подготовки и дисциплины для сохранения жизни бойцов и выполнения боевых задач.

Хартия подчеркивает: чтобы побеждать на поле боя и сохранять жизни личного состава, украинские командиры должны формировать новую культуру в войсках, одновременно выполняя боевые задачи.

«Результаты, которых на поле боя добиваются „Хартия“ и другие подразделения и группировки, свидетельствуют о том, что мы на верном пути. Зарождение и утверждение этой культуры и этого потенциала представляют собой угрозу для России. И именно поэтому Россия будет выбирать для своих атак наиболее эффективных», — подчеркнули военные.

Тем, кто планирует провести расследование проблем в армии, корпус советует задаться вопросом: какова цель этих действий? Также Хартия рекомендует глубже изучить природу войны и ее влияние на военнослужащих и командиров.

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Кроме того, в корпусе заявили о готовности к добросовестному обсуждению проблем в своих подразделениях и предложили отдельные обучающие мероприятия для журналистов и экспертов.

«Враг знает, что для победы в войне необходимы единство армии, народа и власти. И он всегда будет стремиться разрушить это единство. Поэтому нам нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы сохранить это единство и доверие. Мы поддерживаем командующего НГУ генерал-майора, Героя Украины Александра Пивненко, а также боевых командиров и воинов Азова и других подразделений Национальной гвардии Украины», — добавили в Хартии.

Конфликт в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в СМИ появилась информация о том, что на территории одного из домов в Петропавловской Борщаговке находятся военнослужащие Нацгвардии, в частности мужчины, которые, возможно, самовольно покинули воинскую часть. После этого местные жители собрались у дома, пытались выбить ворота и проникнуть на территорию.

В полиции Киевской области опровергли сообщения о незаконном удержании людей и наличии погибшего. В то же время правоохранители подтвердили, что получили вызов от сотрудников частной скорой помощи, которым препятствовали попасть к пациенту.

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На место инцидента также прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он сообщил, что в здании находились военнослужащие, возвращенные в подразделения после самовольного оставления части. На тот момент четверо из них были госпитализированы.

Пивненко подчеркнул недопустимость ненадлежащего обращения с военнослужащими, вернувшимися после самовольного оставления СОЧ, и пообещал проверить информацию о возможном избиении. По результатам проверки должны быть проведены расследование и обнародованы выводы.

Впоследствии столкновения обострились: неизвестные бросали дымовые шашки, разбили окна и забор возле дома. На место прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей, находившихся в доме, начали выводить.

Как позже заявил глава Офиса президента, в пункте временной дислокации корпуса Азов в Петропавловской Борщаговке Киевской области находились 14 человек. Военнослужащих должны были вывезти оттуда и доставить в больницу, однако толпа заблокировала автобус.

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Буданов, в частности, назвал события у здания «классической уличной акцией», которая, по его мнению, не должна была происходить, и подчеркнул, что блокирование автобуса препятствует оказанию медицинской помощи нуждающимся в ней военнослужащим.

3 октября Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту событий, произошедших в Петропавловской Борщаговке Киевской области.

В тот же день военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в пункте дислокации воинской части в Петропавловской Борщаговке находились военнослужащие, которые защищали Мариуполь и Азовсталь, а также прошли через российский плен и вернулись в строй.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Национальная гвардия Украины (НГУ) корпус Хартия Петропавловская Борщаговка

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