12 тысяч оккупантов. В Украине разгромили 11 корпус ВС РФ, который должен был охранять Калининград 30 октября, 03:39 Украинский военный на фоне уничтоженных российских оккупантов (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В Украине разгромили 11 армейский корпус ВС РФ, который должен защищать российский анклав в Калининграде, но был переброшен в Харьковскую область.

Об этом сообщает Forbes.



Отмечается, что корпус должен сыграть ключевую роль в случае глобальной войны, но стал пушечным мясом в Украине. В настоящее время Калининград остается практически без защиты.

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К началу войны в Калининграде было не менее 12 тысяч российских военных, около 100 танков Т-72, ​​несколько сот боевых машин БТР, гаубицы Мста-С, а также ракеты БМ-27 и БМ-30.

По данным Генштаба ВСУ, во время контрнаступления в Харьковской области, корпус пострадал больше других. Было уничтожено около 200 единиц техники и около 6000 тысяч оккупантов.

В начале сентября ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области. Украинским войскам удалось освободить 421 населенный пункт, в том числе Изюм и Балаклею.

