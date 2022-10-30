12 тысяч оккупантов. В Украине разгромили 11 корпус ВС РФ, который должен был охранять Калининград
Украинский военный на фоне уничтоженных российских оккупантов (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
В Украине разгромили 11 армейский корпус ВС РФ, который должен защищать российский анклав в Калининграде, но был переброшен в Харьковскую область.
Об этом сообщает Forbes.
Отмечается, что корпус должен сыграть ключевую роль в случае глобальной войны, но стал пушечным мясом в Украине. В настоящее время Калининград остается практически без защиты.
К началу войны в Калининграде было не менее 12 тысяч российских военных, около 100 танков Т-72, несколько сот боевых машин БТР, гаубицы Мста-С, а также ракеты БМ-27 и БМ-30.
По данным Генштаба ВСУ, во время контрнаступления в Харьковской области, корпус пострадал больше других. Было уничтожено около 200 единиц техники и около 6000 тысяч оккупантов.
В начале сентября ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области. Украинским войскам удалось освободить 421 населенный пункт, в том числе Изюм и Балаклею.