В Украине обнаружили новую разновидность штамма коронавируса Омикрон — Минздрав

28 июля, 16:35
В Минздраве напомнили, что коронавирус не исчез и мутирует (Фото:Anshu A/Unsplash)

В Минздраве напомнили, что коронавирус не исчез и мутирует (Фото:Anshu A/Unsplash)

В Украине обнаружили новую разновидность штамма коронавируса Омикрон.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook, речь идет о разновидности типа ВА.5.

«Семь таких случаев обнаружили в Черновицкой области, но не исключено, что подтип Омикрона уже есть в других регионах. Исследование образцов продолжается», — отметили в ведомстве.

Видео дня

В Минздраве напомнили, что COVID-19 никуда не пропал, он продолжает мутировать и пытается уклониться от иммунного ответа.

Читайте также:
Некоторым категориям украинцев разрешили вводить вторую бустерную дозу COVID-вакцины

Украина также мало чем отличается от европейских стран, где этот подтип активно распространяется.

В ведомстве также подчеркнули, что получение бустерной дозы значительно повышает уровень образования нейтрализующих антител даже против этого подтипа вируса.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid0CFJLZ7Mhw5UiHELagLtAsqHQiAGRU4goCP4JLikk6kBjQfjDvbze21HR27BMhscdl

С начала полномасштабного вторжения России пункты тестирования продолжают работать на тех территориях страны, которые не захвачены оккупантами и где нет активных боевых действий.

С 20 июля в Украине разрешили вводить вторую бустерную дозу вакцины от COVID-19 людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

Бустерная доза вакцины должна усилить эффективность вакцины и лучше защитить от нового штамма коронавируса Омикрон. Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать мРНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Рекомендованный период введения бустерной дозы — от шести до девяти месяцев после получения второй прививки от COVID-19.


Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Минздрав Украины Коронавирус штамм Омикрон

Эксклюзивы НВ

Андрей Загороднюк
Экс-министр обороны Украины
Самое слабое звено армии РФ. Какой может быть тактика Украины

Если бы у нас были достаточные силы и средства, те же HIMARS, то мы могли бы еще раньше совершить контратакующие действия на направлении Херсона и вернуть город под правовой контроль Украины

28 июля, 15:00
Мнения
Джон Хербст
Экс-посол США в Украине
Пора посмотреть правде в глаза. Две опасных иллюзии США о Москве

С некоторыми иллюзиями прощаться очень трудно, с другими — попроще

28 июля, 13:23
Мнения
Автомобили в одном из морских портов Республики Корея, ожидающие загрузки в теплоход (Фото:CIG Shipping via facebook)
Тысячи американцев и 800 корейцев /
Что произошло с подержанными автомобилями, которые украинцы заказали из США и Кореи накануне войны
28 июля, 07:50
Компании / Рынки
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X