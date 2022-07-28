В Украине обнаружили новую разновидность штамма коронавируса Омикрон — Минздрав 28 июля, 16:35 В Минздраве напомнили, что коронавирус не исчез и мутирует (Фото:Anshu A/Unsplash)

В Украине обнаружили новую разновидность штамма коронавируса Омикрон.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook, речь идет о разновидности типа ВА.5.

«Семь таких случаев обнаружили в Черновицкой области, но не исключено, что подтип Омикрона уже есть в других регионах. Исследование образцов продолжается», — отметили в ведомстве.

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В Минздраве напомнили, что COVID-19 никуда не пропал, он продолжает мутировать и пытается уклониться от иммунного ответа.

Украина также мало чем отличается от европейских стран, где этот подтип активно распространяется.

В ведомстве также подчеркнули, что получение бустерной дозы значительно повышает уровень образования нейтрализующих антител даже против этого подтипа вируса.

С начала полномасштабного вторжения России пункты тестирования продолжают работать на тех территориях страны, которые не захвачены оккупантами и где нет активных боевых действий.

С 20 июля в Украине разрешили вводить вторую бустерную дозу вакцины от COVID-19 людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

Бустерная доза вакцины должна усилить эффективность вакцины и лучше защитить от нового штамма коронавируса Омикрон. Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать мРНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Рекомендованный период введения бустерной дозы — от шести до девяти месяцев после получения второй прививки от COVID-19.







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