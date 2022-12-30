В Украине выросло количество госпитализированных с COVID-19. Минздрав назвал причину 30 декабря, 16:38 Количество госпитализированных из COVID-19 украинцев выросло на 14% за неделю (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Украине количество людей, госпитализированных с коронавирусом, увеличилось на 14% за неделю.

Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, в больницы за это время попали почти 3 тысячи украинцев. Медики продолжают регистрировать и летальные случаи в результате коронавирусной болезни (чаще всего — среди людей в возрасте от 60 лет, которые наиболее уязвимы к последствиям COVID-19).

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Как отметил Кузин, рост количества госпитализированных происходит на фоне падения показателей вакцинации. По его мнению, падение спроса на прививку связано с «вопросами безопасности во время войны».

«За последнюю неделю проведено около 47 тысяч вакцинаций – это довольно низкий показатель. Люди в основном получают именно бустерные дозы вакцинации. Это именно те сознательные граждане, которые приходят в пункты вакцинации и получают полный курс», — сказал главный санврач.