Некоторым категориям украинцев разрешили вводить вторую бустерную дозу COVID-вакцины

20 июля, 15:57
Для второй бустерной дозы в Украине будет применяться вакцина Pfizer (Фото:Mika Baumeister/Unsplash)

Для второй бустерной дозы в Украине будет применяться вакцина Pfizer (Фото:Mika Baumeister/Unsplash)

В Украине разрешили вводить вторую бустерную дозу вакцины от COVID-19 людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook, были утверждены соответствующие рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

Для второй бустерной дозы будет применяться мРНК-вакцина (в настоящее время в Украине это Pfizer) с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы.

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Второй бустер могут получить:

  • люди старше 60 лет
  • люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми
  • люди с инвалидностью
  • люди с иммуносупрессией
  • люди в возрасте 18−59 лет с медицинскими состояниями, которые повышают риск тяжелого течения COVID-19
  • люди в возрасте 18−59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями

В ведомстве напомнили, что вторую бустерную дозу уже применяют в Израиле, США, Канаде, Великобритании и Японии. Ее также рекомендовали вводить в странах ЕС.

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В начале текущего года министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной вакцинации в Украине. Теперь третью прививку могут получить все желающие старше 18 лет, которые уже вакцинировались двумя дозами.

Бустерная доза вакцины должна усилить эффективность вакцины и лучше защитить от нового штамма коронавируса Омикрон. Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать мРНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Рекомендованный период введения бустерной дозы — от шести до девяти месяцев после получения второй прививки от COVID-19.

С начала полномасштабного вторжения России пункты тестирования продолжают работать на тех территориях страны, которые не захвачены оккупантами и где нет активных боевых дейтсвий.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Минздрав Украины Коронавирус Вакцинация Бустерная доза

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